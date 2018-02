Procès de Khalifa Sall- Barthélémy Dias éclabousse Tanor : «C’est le premier à m’indiquer l’existence de fonds politique»

Alors que le procès dit de la Caisse d’avance se poursuit au Tribunal de grande instance de Dakar, les hommes politiques de tout bord s’adonnent à en faire pareil à travers les médias. C’est ainsi que Barthélémy Dias a confirmé les accusations du maire de Dakar à l’encontre de Macky Sall, en disant que ce dernier a bel et bien bénéficié de cette caisse. Mais, les bénéficiaires ne s’arrêtent pas au seul chef de l’Etat, mais concernent aussi Ousmane Tanor Dieng.



«En 2009, tout le monde connaissait mes relations avec Ousmane Tanor Dieng. C’était des relations assez étroites. Il a été le premier à m’indiquer qu’il y avait des fonds politiques à la Ville de Dakar, et qu’à ce titre, il m’invitait à faire comprendre au maire de Dakar, Khalifa Sall, qu’en vue de l’élection présidentielle de 2012, il fallait faire bon usage de ces fonds politiques surtout à travers une politique sociale qui devait nous aider à remporter les élections présidentielles de 2012», a-t-il déclaré à la RFM.



Et de poursuivre : «Je rappelle qu’il ne bénéficie d’aucune immunité parlementaire, ni d’aucune autre immunité qui l’empêche de déférer à la demande des avocats du maire de Dakar qui l’avaient cité comme témoins. Selon lui, cette dérobade du Secrétaire général du Parti socialiste constitue «une lâcheté», qu’il affirme dénoncer.



Très en verve, l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur martèle qu’il l’invite à porter plainte contre lui, si ce qu’il raconte s’est avéré faux, pour «diffamation».