Procès de Khalifa Sall et Cie : les deux camps de la défense s’opposent sur la caisse

Caisse d’avance ou fonds politiques ? C’est l’équation principale que les deux parties de la défense ont essayé de résoudre en ce 17e jour de procès dans l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar. Mais, ce qui a le plus marqué cette journée, c’est l’opposition entre les deux camps de la défense sur l’origine de l’argent pour lequel Khalifa Ababacar Sall et Cie sont jugés.



En effet, du côté des conseils de Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré, nul doute ne subsiste sur le fait que la mairie de la ville de Dakar ne dispose pas de fonds politiques, mais d’une caisse d’avance, enfonçant du coup le maire de la capitale sénégalaise et le Directeur administratif et financier de ladite mairie, Mbaye Touré.



Et pour le faire comprendre,Me Mamadou Guèye Mbow, n’a pas hésité à soutenir que : «si victime il y a dans ce dossier ce sont les deux percepteurs Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bocoum. Pour reprendre la thèse pour avoir été associé par une cabale politique».



Ne s’en arrêtant pas là, Me Guèye martèle : «Tous les procès-verbaux et toutes les pièces justificatives justifiant le contrôle ont été visés par le maire Khalifa Sall. Et il l’a dit devant la barre. Je n’invente rien. C’est le prévenu qui l'a déclaré devant la barre. Les pièces qui étaient soumises à leur appréciation ont été attestées d’un service fait».



Me Moussa Sarr ne dit pas mieux : «Plus d’une trentaine de témoins ont défilé ici devant la loi, et je dis qu'aucun témoin n’a parlé de Ibrahima Touré et de Mamadou Oumar Bocoum. Au regard de tous les éléments, M. le président aucun élément probant ne peut être articulé contre nos clients. Nous pensons que ce serait justice de les renvoyer à des fins de poursuites. Nous avons un problème avec notre classe politique de tout bord dans notre pays. Il faut qu’on le règle de manière définitive».



Du côté des conseils de Khalifa Sall et de Mbaye Touré, c’est un autre discours qui est tenu : «C’est la ville de Dakar qui est une institution. Le nom d’urgence est exclu parce qu’il s’agit d'une urgence permanente. Les deux percepteurs n’ont jamais été mis en mandat de dépôt…Les deux percepteurs devaient refuser de reverser la dépense. L’aveu n’existe pas en droit pénal. Ils ont avoué. Cela veut dire qu’ils sont coupables », a fait savoir Me Bamba Cissé».



Cette journée a pu éclairer la lanterne des Sénégalais sur les profondes divergences entre les deux percepteurs d’un côté, et Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et les autres de l’autre côté. Attendons demains pour y voir plus clair