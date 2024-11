Procès de Moustapha Diakhaté : le procureur requiert une peine d'un an dont 6 mois ferme

Le procureur a requis une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, ainsi qu’une amende de 300 000 francs CFA contre Moustapha Diakhaté, accusé d’avoir tenu des propos jugés insultants.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a tenu à écarter toute interprétation politique de cette affaire.



« Dans cette affaire, je suis venu à l’audience sans recevoir aucune instruction sur la manière de la gérer. Quand c’est un procès politique, cela se sait. Ce n’est pas un procès politique », a-t-il affirmé avec insistance.



S’adressant au prévenu, il a ajouté : « Ceux qui ont voté sont des Sénégalais. Cela l’aurait honoré de présenter ses excuses, car il doit tenir compte de ce que pensent les gens et de la manière dont ils interprètent ses paroles. Mais en refusant de le faire, il a démontré sa mauvaise foi. »



Le procureur a ensuite demandé au juge de déclarer Moustapha Diakhaté coupable et d’appliquer la peine requise : « Je demande qu’il soit condamné à un an de prison, dont six mois ferme, ainsi qu’à une amende de 300 000 francs. »