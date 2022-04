Procès de l'affaire Astou Sokhna: les sages-femmes de Louga annoncent un grand rassemblement ce mercredi

Les six (06) sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga (nord-est) incriminées suite au décès en couches de Astou Sokhna le 7 avril dernier, seront jugées ce mercredi, devant le Tribunal des Flagrants délits de cette partie du Sénégal pour "non assistance de personne en danger". Leurs collègues, membres de l'association des sages-femmes du Sénégal, qui avaient entamé depuis lors des mouvements d'humeur pour les soutenir, comptent organiser un grand rassemblement ce jour, lors du procès.



Pour rappel, depuis que quatre (4) sur les six (06) sages-femmes ont été envoyées en prison, les blouses blanches de l'hôpital de Louga ont engagé le bras de fer avec les autorités étatique. Elles ont déserté leur service fermant même les portes de la maternité aux femmes enceintes qui étaient obligées d'aller jusqu'à Saint-Louis pour accoucher.



A noter que la famille de la défunte a décidé mardi, au sortir d'une rencontre avec l'ex directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, limogé en raison du drame, et les syndicalistes, de pardonner aux sages-femmes. Ce, suite à la médiation de la famille Omarienne.