Procès en appel: le patron de la Cojer prévoit une mobilisation mercredi pour faire face à Barthélémy Dias et compagnie

Le coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER), Moussa Sow a prévenu Barthélémy Dias et compagnie qui ont appelé à la résistance et à la mobilisation, suite à l’annonce de son procès en appel. Il prévoit une mobilisation pour faire face à ces gens.



« En réalité, c’est Barthélémy Dias lui-même qui avait interjeté appel et il savait depuis le 7 juillet qu’il allait répondre ce 10 novembre. C’est pourquoi nous sommes surpris de le voir aujourd’hui, accompagné par des bambins barbus, se victimisant en espérant un soutien des Sénégalais pour une forfaiture qu’il a commise lui-même », a dit M. Sow.



« C’est de la pure fumisterie. Il faut qu’il sache que nous n’allons plus accepter ce qui s’est passé en mars dernier et qu’il n’a qu’à aller répondre seul à Dame justice sans impliquer les paisibles jeunes qui n’ont rien à voir avec le comportement meurtrier du présumé coupable », a prévenu le coordonnateur de la Cojer.



Moussa Sow a lancé un appel à la jeunesse du Sénégal à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à Barthélémy Dias et sa « bande de plaisantins ». « D’ailleurs, une mobilisation générale est prévue le mercredi pour face à toute forme de sabotage venant de ce groupe belliqueux. La justice a convoqué un homme, que cet homme aille répondre seul ».