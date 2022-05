Procès en appel opposant Ndiaga Diouf à Barthélémy Dias: le verdict renvoyé au 21 septembre prochain

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devra attendre encore pour être édifié sur son sort, dans l'affaire de l'attaque mortelle survenue, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Coeur. Son avocat annonce que le verdict est renvoyé au 21 septembre 2022.



" Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le délibéré a purement et simplement été prorogé au 21 septembre 2022", a soutenu, Ousseynou Fall, avocat de Barthélémy Dias.



Par contre la robe noire dit avoir confiance en la justice et estime que son client sera blanchi. "Justice sera rendue à Barthélémy Dias afin que le maire de Dakar puisse travailler utilement pour le bien et pour le bonheur des Dakarois qui l'ont investi".



Me Ousseynou Fall indique par ailleurs que la libération de Dias-fils permettra d'apaiser le climat. " Nous vivons dans une période trouble avec les élections législatives qui se profilent au mois de juillet compte tenu déjà des contentieux à n'en plus finir qui sont soulevés au niveau de l'instance électorale et dans tous les autres secteurs de l'administration. Ce renvoi est une excellente chose ".



Sur l'absence de Barthélémy Dias au niveau du Tribunal, Me Ousseynou Fall note que son client n'avez pas l'obligation de se présenter puisse qu'il a des avocats pour le représenter. "Le Maire n'était pas tenu de venir au Tribunal, nous autres avocats, on était là pour le représenter. S'il était détenu sa présence aurait été obligatoire. Et je rappelle que c'est lui même qui a interjeté appel pour être blanchi".