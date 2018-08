Procès femme battue à Touba : Bara Sow condamné à deux ans de prison dont 3 mois ferme

L'affaire de la femme battue à Touba, a été jugée ce jeudi 09 août 2018 au tribunal départemental de Mbacké. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le mari Bara Saow a été condamné à deux (2) ans de prison dont trois (3) mois ferme, en plus d'un million Fcfa de dommages et intérêts et 100 mille Fcfa d'amende à payer

A la barre, le Sieur Bara Sow, l’époux qui avait violemment battu sa conjointe Ndèye Coumba Diop, à fil électrique, a reconnu les faits de coups et blessures volontaires sur sa femme.