Production horticole : le Sénégal attend 245.000 tonnes cette année

La production estimée de 245.000 tonnes de produits horticoles pour la prochaine saison représente une avancée significative pour le Sénégal, en matière d’autosuffisance alimentaire. En effet, avec une consommation nationale mensuelle estimée, entre 10.000 et 11.000 tonnes, soit environ 132.000 tonnes par an. Cette production permettrait théoriquement de couvrir largement les besoins du pays. Le ministre Mabouba Diagne a souligné que cette performance reflétait non seulement un dynamisme croissant du secteur agricole, mais aussi un véritable tournant pour l’autosuffisance du Sénégal dans ce domaine.



"Cette progression remarquable n’est pas le fruit du hasard. Le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures de soutien concrètes pour encourager la production horticole", a indiqué le ministre de l'agriculture. Il a notamment mentionné la subvention de 10 milliards de FCFA allouée par l’État aux producteurs de pomme de terre. Une initiative qui a grandement contribué à cette performance. Ces fonds, selon lui, ont permis d’améliorer les conditions de production, de fournir des intrants agricoles de qualité et de soutenir les producteurs dans leurs efforts pour augmenter les rendements.



La zone des Niayes, où le ministre a effectué sa visite, joue un rôle clé dans cette dynamique. Cette zone, réputée pour ses terres fertiles et son climat propice à l’agriculture, est un pôle majeur de production horticole au Sénégal. Elle produit une grande variété de légumes, dont la pomme de terre, les tomates, les oignons et bien d’autres produits essentiels à la consommation locale.