Produits impropres à la consommation: une camionnette pleine de canettes saisie à la Sodida

Tout est parti d’une information servie par le commissaire des Hlm faisant état de la présence d’une camionnette chargée de boissons périmées sur le point d’être écoulées. Le commissaire prend l’info avec intérêt et met les éléments de sa Brigade de recherche sur le coup.



Avec pour mission de vérifier l’authenticité de l’information et interpeller les auteurs, les policiers ont découvert un impressionnant stock de boissons à la date de péremption ou pour la plupart en voie de l’être. Cinq personnes ont été arrêtées et conduites dans les locaux du commissariat.



Se basant sur de sources concordantes, « L’Obs » qui a révélé l’information annonce que "les enquêteurs sont dans l’optique d’identifier d’autres acteurs de ce trafic, voire d’autres complices". Ils cherchent aussi à voir si d’autres produits impropres à la consommation périmés ne sont pas sur le marché.