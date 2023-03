Profanation de tombes à Kolda : trois (3) personnes arrêtées par la police

Les auteurs des profanations de tombes au cimetière de Gadapara dans la région de Kolda commencent à être arrêtés un à un. Après l'arrestation d'un premier suspect, « Sud Quotidien », renseigne que deux autres individus ont été aussi interpellés.



À en croire le journal, mercredi dernier, Amadou dit Serigne Diagne a été arrêté par les éléments du commissariat central de Kolda à l'intérieur du cimetière. Après cela, les enquêteurs ont fait une perquisition chez lui.



Ce qui a permis de découvrir des objets mystiques, dits « DIALANG » (Objets composés de cornes, de cauris, de gris gris et d’objets de toutes sortes », dans la salle de bain de sa chambre. Questionné sur cette la provenance de ces objets il a affirmé qu’ils appartenaient à un certain Salif Baldé. Ce dernier qui se trouve être un vendeur de médicaments traditionnels et tradi-praticien a été Interpellé et interrogé. Il a également être le propriétaire des objets mystiques, mais a avoué avoir hébergé Serigne Diagne pour lui permettre, de se soigner traditionnellement.



Quant à l'autre suspect, Abdou Baldé, âgé de 21 ans, tailleur de profession domicilié au quartier Saré Kemo dans la commune de Kolda, il partage aussi la même chambre que le sieur Diagne. Pour sa défense, il a déclaré que « Serigne Diagne effectuait fréquemment, des bains mystiques sur la terrasse. Pour ce qui est de la supposée maladie de celui-ci, il n’a jamais été mis au courant puisque ce dernier, lui avait déclaré être venu à Kolda, pour ouvrir une boutique de prêt à porter ».



Finalement ils ont été tous les trois placés en position de garde à vue pour « profanation et complicité de profanation de sépultures ». Ils seront présentés au parquet demain lundi.