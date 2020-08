Professeur Seydi "guérit" son agresseur avec le pardon: "le condamner va lui gâcher son contrat en France"

Absent du procès pour des raisons professionnelles, le professeur Moussa Seydi, chef de service des malades infectieuses n'en veut pas trop à son "agresseur ". Mieux, rapporte son avocat Me Bamba Cissé, Pr Seydi se soucie même d'une condamnation qui pourrait entraver le travail du prévenu qui bénéficie d'un contrat en France, pays où il réside.



« Ce qu'attendait le Pr Seydi c'est juste des regrets. Il n'a pas porté plainte pour demander l'arrestation de son agresseur. Mais juste pour se prémunir du danger qui le guettait. Il n'a pas de garde corps il se défend tout seul. Pourquoi il a porté plainte ? C'est parce qu'il a été autre fois victime de cela. Le Professeur Seydi a pardonné », renseigne Me Bamba Cisse.



La robe noire d'ajouter : « Professeur ne veut même pas faire condamner le prévenu. Étant à mode télétravail à Dakar, il sait que vouloir la condamnation de son agresseur serait une entrave pour son travail en France. On sait que Amadou Ngom Gueye a un contrat régulier en France. Il (Pr Seydi) lui pardonne son acte ».



Déféré mercredi dernier devant le procureur, Amadou Ngom Gueye a été placé sous mandat de dépôt le même jour. Samedi dernier, alors qu’il sortait d’un enterrement aux cimetières de Yoff, le professeur Seydi a été interpellé par un individu qui conduisait un scooter.



A la suite d’un court échange, l’individu s’est mis à le taxer de « criminel, lâche et fuyard » allant même jusqu’à l’accuser de cacher le nombre des décès liés au coronavirus. Cela n’ayant pas suffi, il a poursuivi le professeur Seydi, qui se trouvait dans sa voiture, en tapant sur les vitres.



Rappelons que le parquet a requis 6 mois de prison ferme contre lui.