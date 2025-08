Professionnalisation des jeunes à Kolda : 40 élèves formés en bureautique reçoivent leurs attestations

À Kolda (sud) 40 élèves ayant bénéficié d’une formation en informatique bureautique ont reçu leurs attestations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Initiative pour les Compétences Numériques et Technologiques (ICONTECH), porté par l’association Guné en partenariat avec StFoundation.



C’est dans une atmosphère empreinte de fierté et d’enthousiasme que les jeunes récipiendaires ont reçu leurs attestations ce samedi 2 août marquant ainsi la fin d’une session de formation intensive visant à doter les élèves de compétences numériques de base, devenues incontournables dans le monde moderne.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Madame Aminata Diagne Ba, coordonnatrice du programme ICONTECH, a tenu à souligner l’importance de cette étape : « Aujourd’hui, vous recevez bien plus qu’une attestation. Vous recevez une clé. Une clé qui vous ouvre de nouvelles portes dans vos études, dans votre avenir professionnel et dans votre vie citoyenne », a-t-elle déclaré avec conviction.



Elle a rappelé que l’informatique est devenue incontournable au 21e siècle, insistant sur l’urgence de combler la fracture numérique qui persiste dans plusieurs zones du Sénégal, notamment en milieu rural. Au nom des bénéficiaires, Aliou Dieng a exprimé sa gratitude et salué la qualité de l’encadrement reçu :

« Grâce à cette formation, nous avons appris beaucoup de choses qui nous serviront dans nos études et dans la vie professionnelle », a-t-il affirmé, sous les applaudissements du public.



L’association Guné, fidèle à sa mission de promotion de l’éducation et du développement local, ne compte pas s’arrêter là. Son président, Dr Bouraima Diao, a annoncé l’ambition d’étendre le programme ICONTECH vers les zones rurales afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’accéder aux compétences numériques. « Notre objectif est de faire du numérique un levier d’inclusion et d’autonomisation pour les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence », a-t-il souligné.



Cette cérémonie vient ainsi couronner les efforts conjoints de Guné et de StFoundation dans la lutte contre les inégalités d’accès aux outils numériques, et ouvre la voie à un avenir plus connecté et plus équitable pour la jeunesse koldoise.