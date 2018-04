Programme F4F : un jeune footballeur et une "apprentie journaliste", ambassadeurs du Sénégal en Russie

Deux (2) jeunes sénégalais de 12 ans, un jeune footballeur, Mamadou Diédhiou et une jeune « apprenti journaliste »,Magane Diallo, ont été sélectionnés pour représenter le Sénégal au programme « Football For Friendship » (F4F).



Ce projet social international pour les enfants aura lieu du 8 au 15 juin, en marge de la Coupe du monde de football à Moscou. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi à l’occasion de la Journée internationale du Football pour l’Amitié.



Mamadou Diédhiou, 12 ans, est un jeune footballeur venant du centre de formation saint-louisien « Ndar Academy Football », fondé par Amara Traoré, ancien international sénégalais.



Il participera au Championnat du monde F4F à Moscou qui verra s’affronter 32 équipes composées de jeunes de 211 pays et régions du monde entier. Son équipe sera composée de joueurs d’Argentine, des Îles vierges britanniques, de Roumanie, d’Algérie, d’Estonie, et l’entraineur sera un jeune de 16 ans originaire d’Ekaterinbourg, en Russie.





Magané Diallo, âgée de 12 ans, passionnée de lecture et d’écriture, est élève au Collège Bilingue (LCB) de Dakar. Elle sera formée aux techniques journalistiques et couvrira l’ensemble des événements du programme, notamment pour le journal du F4F (Football For Friendish).



Les deux jeunes assisteront à un grand forum social et à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde.