Programme pour l’emploi : la Banque mondiale accorde un financement de plus de 37 milliards de F Cfa au Sénégal

La Banque mondiale a approuvé un financement concessionnel au Sénégal de 57,5 millions d’euros, soit 37 717 527 500 F Cfa, à titre de financement additionnel pour le Programme pour l’emploi.



Ce soutien financier vise à renforcer le Programme d’accélération de la compétitivité et de l’emploi (PACE) du gouvernement du Sénégal. Il permettra d’élargir la portée du programme dans quatre domaines de résultats clés : la compétitivité, l’adoption de technologies innovantes, l’accès au financement et la promotion de l’investissement privé.



Le financement viendra également appuyer les réformes liées à la planification de l’industrialisation, à l’amélioration du climat des affaires et à la promotion de l’innovation, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes ainsi que sur les technologies intelligentes adaptées aux enjeux climatiques.



S’inscrivant dans le cadre de la Vision 2050 du Sénégal, ce programme ambitionne de positionner le secteur privé comme moteur essentiel de la croissance et de la création d’emplois.



« Ce financement reflète l’engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts du Sénégal pour faire progresser le secteur privé, en particulier les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), et créer davantage d’emplois », a déclaré Keiko Miwa, directrice de division de la Banque mondiale pour le Sénégal.



Selon Libération de ce vendredi 12 septembre, l’approche technique du programme repose sur un cadre axé sur les résultats et une forte collaboration avec les institutions gouvernementales, notamment le ministère de l’Économie et du Plan, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS).