Projet Grand Tortue Ahmeyim: Birame Souleye Diop et son homologue mauritanien sur le navire FPSO

Le ministre sénégalais de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop et son homologue mauritanien, Nani Ould Chrougha, se sont rendus sur le navire FPSO du Grand Tortue Ahmeyim, a rapporté l’APS ce mercredi.

Cette visite entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce projet d’exploitation gazière.



Lors de ce déplacement, le ministre Ould Chrougha a assuré que « le taux de réalisation du projet a atteint 95 % ».



‘’Nous nous approchons progressivement et régulièrement de la première expédition de gaz et nous attendons plus que jamais cet événement’’, a indiqué le ministre.



Le ministre mauritanien n’a pas manqué de rappeler que son pays et le Sénégal travaillaient avec tous les partenaires pour atteindre l’objectif de produire 2, 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant 20 ans, selon l’APS.



M. Chrougha, a insisté sur le fait que « l’arrivée du navire FPSO et son emplacement définitif sur le site d’exploitation constituent une étape importante dans le développement du projet ».



Selon l’Agence de presse sénégalaise « le navire a pour fonction de purifier le gaz, d’en retirer l’eau, le pétrole et les impuretés, et de le stocker avant qu’il ne soit acheminé par gazoduc sous la mer jusqu’à la plate-forme de liquéfaction FLNG située à 10 kilomètres au large ».