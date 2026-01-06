Projet « Greenfield »: Signature d’un contrat d’études entre Cetud et Agripower pour produire du Biogaz

Dans le cadre d’un projet « Greenfield » au Sénégal pour produire du BioGNV, Agripower, un intégrateur de solutions de méthanisation a annoncé la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD) de Dakar. Selon le communiqué, Cet accord porte dans sa 1 ère phase sur la réalisation d’une étude de faisabilité pendant 12 mois en vue de la conception d’une unité de méthanisation destinée à produire du Gaz Naturel Véhicule d'origine biologique (BioGNV) à partir des déchets organiques de Dakar. « Le projet étudié vise une capacité de production de 320 Normal Mètre Cube par heure (Nm³/h ), permettant d’alimenter jusqu’à 100 bus urbains ».



Le contrat d’étude global représente 0,4 M€, soit 262,4 millions de F CFA. La part confiée à AGRIPOWER, à hauteur de 0,33 M€, (216,5 millions de F CFA) est financée par le FASEP sous forme de don. La seconde phase, sur laquelle Agripower devrait se positionner, sera dédiée à la réalisation et à la mise en service de l’unité de méthanisation industrielle. Il faut rappeler que la ville de Dakar a en effet engagé un vaste programme de modernisation de son réseau de transport en commun, prévoyant le déploiement de bus à motorisation au gaz naturel afin d’accompagner la croissance démographique et de réduire la pollution atmosphérique.

