Projet NINKI-NANKA : l'ingénieur Abdoul Aziz Sy Niang renforce l'expertise nationale auprès de l'Agence spatiale européenne

Selon une publication de la structure SENSAT Sénégal, l'ingénieur aérospatial sénégalais Abdoul Aziz Sy Niang a renforcé ses compétences dans la conception des systèmes d'observation de la Terre.



Sélectionné parmi quinze participants africains, cet expert chargé de l'analyse de mission chez SENSAT a suivi un programme intensif de deux semaines dispensé par l'Académie de l'Agence spatiale européenne (ESA), combinant une session en présentiel en Belgique et des cours à distance.



Soutenu par l'Agence spatiale africaine et dispensé par des experts de l'ESA et de l'ARES, ce cursus spécialisé était axé sur l'ingénierie des imageurs et l'architecture des plateformes satellitaires d'imagerie.



L'objectif phare de cette immersion technique est de transférer ces connaissances de pointe au profit du projet « NINKI-NANKA », la future constellation sénégalaise de satellites d'imagerie à haute résolution, tout en contribuant à la souveraineté spatiale du pays.



Cette expérience permettra à l'équipe technique de confronter directement ses méthodes de travail aux exigences internationales. « Cette formation m’a permis de comparer nos choix de conception avec les méthodes de l’ESA. C’est une expérience précieuse que je mettrai au service de NINKI-NANKA », a ainsi déclaré l'ingénieur Abdoul Aziz Sy Niang.