Projet Sangomar : 7, 69 millions de barils de pétrole exportés en 8 cargaison

Avec le projet Sangomar, le Sénégal a produit près de 8,17 millions de barils de pétrole entre juin et septembre 2024. Cette performance, comme l'indique un rapport du ministère de l'Énergie, marque un tournant pour le secteur énergétique national. La même source mentionne une marge de production mensuelle atteignant 3 millions de barils en août et septembre. À ce jour, le Sénégal compte 11 puits actifs.



Toujours selon le rapport du ministère, "7,69 millions de barils ont été exportés en 8 cargaisons via le FPSO Léopold Sédar Senghor". Les prévisions pour 2024 restent stables, avec un objectif de 100 000 barils par jour pour le quatrième trimestre.



Le champ Sangomar est désormais considéré comme le socle de la production pétrolière du pays. Le Sénégal, en partenariat avec l'ITIE Sénégal, Petrosen et Woodside Energy, a entamé une nouvelle ère dans sa quête de souveraineté énergétique.