Projet de loi d’amnistie: vers un possible retour d'Ousmane Sonko à la vie politique

L'opposant Ousmane Sonko pourrait être bénéficiaire du projet de loi portant amnistie pour les événements compris entre le 1er février 2021 et 25 février 2024. Les discussions déjà engagées en réunion de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, ouvre la voie à la possible restauration de l'éligibilité du maire de Ziguinchor, exclu de la présidentielle après une condamnation pour diffamation dans l'affaire Mame Mbaye Niang.



Le projet de loi envisage d'amnistier les actes à caractère politique, y compris ceux diffusés par divers moyens de communication, visant à supprimer les conséquences juridiques des condamnations, notamment les déchéances de droits de vote et d'éligibilité.



L'exposé des motifs souligne "le désir d'apaiser le climat politique et social, consolidant la cohésion nationale et le dialogue entre les acteurs politiques sénégalais."



La Commission des lois de l'Assemblée nationale passe à l'examen de ce projet de loi ce mardi avant de le présenter en plénière pour adoption demain mercredi.



Si le texte est voté, il pourrait effacer les peines et les incapacités liées aux condamnations, sauf pour certains documents administratifs et ordres nationaux préservés par la loi.



Ce vote s'annonce comme un moment décisif, susceptible de redéfinir l'avenir politique d'Ousmane Sonko.