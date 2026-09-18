Intégration régionale : l'UEMOA exhorte les journalistes à élever le niveau de l'analyse économique

En marge du séminaire de sensibilisation à Ouagadougou, le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a rencontré les journalistes de l'espace communautaire pour appeler à un renforcement de la qualité de l'information économique.





Face aux incertitudes du contexte international, il a insisté sur la nécessité d'aller au-delà de la simple restitution des faits pour accompagner les grands chantiers de l'Union, tels que la Vision 2040 et le plan Impact 2030.





Rappelant que « l'audience se construit sur la crédibilité, pas sur l'à-peu-près », le président de la Commission a exhorté les professionnels des médias à faire preuve de rigueur. Il a souligné : « Il faut que ce soit de la bonne information, une bonne analyse, un bon document qui permet de prendre de bonnes décisions », insistant sur l'impact direct de ces reportages pour les citoyens et les entreprises.





De son côté, le coordonnateur de la Plateforme des médias de l'UEMOA, Léonard Dossou a dressé le bilan de six années de partenariat ayant permis de former près de 300 journalistes aux enjeux régionaux. Cette collaboration étroite vise à mieux ancrer les questions communautaires au cœur des rédactions des États membres, faisant des médias de véritables acteurs de l'intégration plutôt de simples observateurs.





Cette rencontre a été marquée par des annonces structurantes, dont la création d'un nouveau prix destiné à honorer une personnalité engagée pour la région et l'organisation d'une « Journée d'information UEMOA » synchronisée dans les huit pays. Un trophée de reconnaissance a également été remis au président de la Commission de l'UEMOA, illustrant la solidité de ce partenariat entre l'institution et la presse sous-régionale.

