Projet des 100 mille logements: un Guichet unique de traitement des dossiers installé

La fondation du projet des 100 mille logements sociaux est en train d’être posée par le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. Il a installé hier mardi les membres du Guichet unique du projet. « Ce guichet est le moyen choisi par l’Etat pour réduire les lenteurs administratives dans le circuit de la constitution de dossiers des bénéficiaires, qu’ils soient au Sénégal ou à l’étranger », annonce Abdoulaye Daouda Diallo.



Selon le ministre, deux sous guichets sont prévus pour l’accélération des étapes de traitement des dossiers fonciers et des démarches fiscales et douanières. Le premier est un guichet administratif et prendra en charge les procédures administratives. Et le second prendra en charge les formalités fiscales et douanières.



Abdoulaye Daouda Diallo indique que ce projet entre dans le cadre du Programme zéro bidonville horizon (2035) et débute par la construction de 2000 logements dans la nouvelle ville de Diamniadio. D’après lui, ce projet sera déployé prochainement dans toutes les régions du pays.



Le ministre des Finances et du Budget précise que le Guichet unique est un raccourci au-delà du traitement des dossiers fiscaux et la mise à disposition du foncier par le gouvernement. Il met à la disposition des ayants droit leurs titres en temps optimal.