Projets d’électrification des zones rurales : la finalisation des investissement démarrés par les Etats Unis revient au Gouvernement du Sénégal (officiel)

Le directeur général de MCA-Sénégal, Oumar Diop, a annoncé ce jeudi la reprise des projets financés par les États-Unis d’Amérique au Sénégal, visant à améliorer l’accès à l’électricité en milieu rural ainsi qu’à réformer le secteur de l’énergie.



« Grâce à l’exception accordée à MCA-Sénégal II par l’administration américaine en mars 2025, dans le cadre du MCC Power Compact du Sénégal, la reprise des activités a été effective sur l’ensemble des projets de modernisation du réseau de transport d’électricité, de renforcement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les réformes institutionnelles du secteur de l’énergie », peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi.



Selon Oumar Diop, cette reprise a permis des avancées majeures dans plusieurs projets : « Des progrès critiques ont été réalisés, notamment dans la mise en place des câbles 225 kV en mer dans la baie de Gorée, l’installation de câbles souterrains 225 kV depuis Kounoune, ainsi que dans la construction de postes GIS/AIS à Bel-Air, Hann, Patte d’Oies, Touba, Diass, Tobène, à l’Aéroport et au Cap des Biches. »



Il a également souligné les résultats notables en matière d’électrification rurale. « Des efforts ont été engagés dans les villages des régions de Kaolack, Fatick, Tambacounda, Kolda et Sédhiou, pour améliorer les réseaux électriques et faciliter l’accès aux équipements productifs pour les populations vulnérables, a-t-il fait remarquer ».



Par ailleurs, M. Diop a précisé que la suite de la mise en œuvre du Compact incombe désormais à l’État sénégalais. « Avec la clôture de la revue par l’administration américaine le 20 avril dernier et la fin du financement des Compacts, ces investissements, qui sont stratégiques pour notre souveraineté énergétique, seront désormais finalisés par le Gouvernement du Sénégal au cours des 18 mois restants, a informé monsieur Diop. »