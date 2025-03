Prolongement du TER : Yankoba Diémé annonce une extension à Mbour et Thiès après l'AIBD

Lors de son passage à l’émission "Point de vue" sur la RTS ce dimanche, Yankoba Diémé a souligné que la priorité immédiate restait la première phase de l’extension du TER, qui doit être opérationnelle avant juin 2025. Le ministre a indiqué que sur les sept (7) rames commandées, six (6) ont déjà été livrées, soulignant ainsi la bonne avancée du projet. Cette phase devrait permettre de relier Dakar à l’AIBD, facilitant ainsi les déplacements entre la capitale sénégalaise et l’aéroport international, avec une nouvelle alternative de transport moderne et rapide.



Le ministre a également évoqué les discussions en cours pour renégocier les termes de l’accord initial. Selon lui, ces négociations devraient aboutir à un meilleur deal pour le Sénégal, notamment en intégrant le capital de la SETER et en levant certains blocages administratifs. Yankoba Diémé a exprimé sa conviction qu'un ajustement des termes de l'accord pourrait bénéficier au projet à long terme et à l'amélioration des services de transport ferroviaire dans le pays.



En outre, le ministre a annoncé que le Premier ministre lui avait demandé de commander cinq (5) rames supplémentaires afin de préparer l’accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), qui se tiendront à Dakar en 2026. Ces rames supplémentaires visent à renforcer l’offre de transport public, garantissant ainsi la fluidité des déplacements pendant cet événement sportif majeur.





Le projet d’extension du TER à Mbour et Thiès marque une étape importante dans l’amélioration des infrastructures de transport au Sénégal, selon monsieur Diemé. "En plus de faciliter les déplacements locaux, cette initiative contribue au développement de la région et à la préparation du pays pour des événements internationaux comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026", a-t-il conclu.