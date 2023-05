Promesse électorale : Déthié Fall s'engage à supprimer le délit d'offense au chef de l'Etat

L'offense au chef de l’Etat a coûté la liberté à pas mal de journalistes, activistes et surtout opposants. Déthié Fall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 s'est engagé à supprimer ce délit une fois élu. Il a fait la promesse ce dimanche, lors de la cérémonie de clôture du seminaire programmatique des cadres du Parti pour la République des progrès.



" Sur le plan de la justice, notre ambition est de faire du Sénégal un pays où la justice

sera impartiale et équidistante ; une justice qui sera un véritable contre pouvoir et dont

son action ne sera dictée que par l’éthique et la déontologie. Je m’engage à supprimer le délit d’offense au Chef de l’Etat", a t-il déclaré devant l'assistance.



Et ce n'est pas la seule réforme de justice envisagée par Déthié Fall. Le leader du PRP promet également de "renforcer les organes de contrôle de la bonne gouvernance afin qu’ils puissent disposer de l’autonomie de saisir directement la justice sans autorisation de l'exécutif".



L'opposant prévoit également "un juge des libertés pour limiter les détentions préventives abusivement utilisées par le procureur ; créer une haute autorité indépendante et autonome en charge des élections et de la vie des partis politiques, rendre les ministres et le Président de République pénalement responsables de

leurs actes dans l’exercice de leur fonction."