Propos de Macron: l'association Xudamul Xadim de Touba crie sa colère et appelle au boycott des produits français

L’association religieuse, Xudamoul Xadim, qui lutte pour la préservation des valeurs, s’invite au boycott des produits français suite aux propos tenus par le Président Emmanuel Macron affirmant que la France continuera d’exercer le droit de blasphémer suite aux caricatures du prophète Mohamed. Son président d’honneur Serigne Amsatou Mbacké condamne avec fermeté lesdits propos et appelle à la mobilisation.



« Les propos de Macron sont graves à tel point qu’on ne peut pas en rendre compte au Khalife général des Mourides. Nous sommes sûrs qu’il sera content de notre déclaration », a déclaré le porte-parole du jour, d’entrée.



Il est d’avis que le Président français « Emmanuel Macron cherche à salir l’Islam, ce qu’il ne va pas réussir », a-t-il souligné.



Face à la presse mardi, l’association a appelé au boycott des produits français comme tel a été le cas dans d’autres pays arabes. « Que toutes les associations islamiques d’ici et ailleurs et surtout celles de Touba, se mobilisent. Nous demandons le boycott de produits français ».