Propos de Ngoné Saliou Diop : plusieurs associations portent plainte contre la journaliste

Les plaintes s’accumulent après les propos polémiques tenus par le journaliste Ngoné Saliou Diop, visant l’ancien président Macky Sall ainsi que l’ethnie peulh. Me Abou Alassane Diallo, avocat à la Cour, a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, au nom de plusieurs associations ARP/ TABITAL PULAAGU SENEGAAL, KISAL DEEYIRDE PULAAGU et du Mouvement des Elèves et Etudiants Foulbés (MEEF) regroupés autour du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE LA COHESION NATIONALE contre la nommée Ngoné Saliou Diop pour des faits qualifiés « d’injures publiques, diffamation, insultes à un groupe de personnes par le biais d’un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs ».





Dans sa plainte, Me Diallo souligne que les déclarations de Ngoné Saliou Diop sont d'une « extrême gravité envers la communauté pulaar » estimant qu’elles « ont fortement troublé l'ordre public, constituent une incitation à la haine, une sérieuse menace à la paix sociale et à la cohésion nationale ».



Pour l’avocat à la Cour, de « tels propos sont inqualifiables dans un pays de droit où tous les citoyens doivent être égaux devant la loi ». Les plaignants demandent ainsi que des mesures fermes et rapides soient prises afin de « préserver l’harmonie sociale » au Sénégal.

