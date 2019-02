Propos déplacés sur Ila Touba: Moustapha Diakhaté demande à Me Moussa Diop de s’excuser

L’ancien président du groupe parlementaire Benno bokk yakaar (Bby, coalition au pouvoir) Moustapha Diakhaté a demandé à Me Moussa Diop de s'excuser, après avoir tenu des propos déplacés, à la suite de la défaite de Macky Sall à Touba, ville où, selon lui, le candidat sortant a tant investi et n'arrive pas gagner une élection.



"Je demande pardon pour Moussa Diop et je lui demande de présenter ses excuses" auprès des petits-fils de Serigne Touba et du khalife général des mourides, a dit M. Diakhaté sur les ondes de la Rfm mercredi matin.



Très déçu de la défaite de Macky Sall dans la ville sainte, Me Moussa Diop a émis l'envie d'enlever l'autoroute "Ila Touba" pour l’amener à Fouta, sa région natale. Ces propos ont été condamnés par bon nombre de Sénégalais, notamment la communauté Mouride, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal.