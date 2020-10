Propos islamophobes d’Emmanuel Macron : Guy Marius Sagna et ses camarades appellent au boycott des produits français

Les indignations suite au propos islamophobes tenus par le président français, Emmanuel Macron sur la caricature du prophète Mouhamad (PSL), se poursuivent. Après le point de presse avorté du Mouvement « Nittu Deugu » ce lundi matin, qui a conduit à l’arrestation de trois activistes dont Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, Frapp France Dégage lui appelle au boycott des produits français.



« Le Frapp exprime toute sa colère et dénonce vigoureusement les caricatures du prophète Mohamed, encouragées, prouvées, et défendues par le chef de l’impérialisme français à savoir le président Macron », déclare l’activiste Guy Marius Sagna qui considère cela « inacceptable ».



Guy Marius Sagna et ses camarades rappellent que « l’Islam est la première religion du Sénégal et la deuxième religion de France ». Ils dénoncent « les tentatives de l’Etat français d’amalgamer l’islam au terrorisme. L’islam comme toutes les autres religions, est une religion de paix, une religion qui dit que c’est Dieu qui donne la vie et qui la reprend ».



Pour exprimer toute leur colère et dénoncer cela, ils annoncent avoir « lancer une campagne de boycott des produits français qui commence par les produits pétroliers, toutes les stations de service française. Nous demandons aux Sénégalais, d’aller s’approvisionner en carburant au niveau des stations sénégalaises ».