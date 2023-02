Propos "racistes" et "haineux" du président tunisien : Boubacar Seye invite les pays africains à rappeler leurs ambassadeurs

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a semé l’émoi, dans son pays et à l’étranger. Mardi 21 février, il a laissé entendre que la venue de migrants subsahariens en Tunisie était source de « violences, de crimes et d'actes inacceptables », un complot visant à affaiblir l’identité arabo-islamique et a insisté sur « la nécessité de mettre rapidement fin » à cette immigration. Des propos qui ont donné plus d’ampleur au racisme et aux discours de haine. Face à cette situation, Président d'Horizon Sans Frontière, Boubacar Seye invite les Etats africains à se soulever et s’imposer pour garantir la sécurité des ressortissants africains qui se trouvent en Tunisie.



« C’est une offense, une insulte à toute la race noire. C’est une rupture des relations diplomatiques entre son pays et les pays africains. En tant que président de la République le fait de tenir de tels propos je considère que c’est une déclaration de guerre. On ne doit pas lui pardonner de telle déclaration. Car ces propos risquent de m’être en péril beaucoup de vie humaine. Elle crée la panique. Beaucoup de subsahariens se sont retrouvés dans une situation difficile en Tunisie. Leurs maisons sont attaquées. Par conséquent, les états africains doivent réagir. Ils doivent dépasser les communiqués de presse. Ce qu’ils doivent faire en premier, c’est d’appeler les ambassadeurs de Tunisie dans les pays africains avec des menaces de rupture des relations commerciales, diplomatiques, politiques, et même économiques au cas où le président tunisien refuse de demander pardon. Dans une démarche collective, les états africains doivent entamer un combat contre ce dictateur qui s’attaque à la stabilité sociale de l’humanité en attaquant les noires », fustige M. Seye.



La Tunisie est souvent considérée comme une « terre de transit » pour les Subsahariens qui demeurent sur le territoire et y travaillent dans l’attente de pouvoir financier un départ vers l’Europe. Selon les informations fournies par le Président d'Horizon Sans Frontière, ce serait l’Italie qui aurait demandé à Kaïs Saïed d’agir de la sorte. « On fait des investigations, mais on a un pressentiment comme quoi, c’est une promesse que le président tunisien a reçue du gouvernement italien lui demandant d’expulser tous les noirs présents sur son territoire. Un genre de contrat qui est là. Depuis longtemps. En 2016, il avait eu lieu entre la Turquie et l’Union européenne. On avait l’habitude d’entendre ce genre de discours en Europe, dans les partis de l’extrême droite. Ils avaient l’habitude d’utiliser la migration comme contraire de l’identité. Donc aujourd’hui si ce genre de discours est tenu en Afrique ça doit interpeller tout le monde. Les causes peuvent être multiples. Parce qu’au vu de la proximité, de la position géostratégique de la Tunisie qui est proche de la Méditerranée centrale, elle représente une porte d’entrée vers l’Italie. Avec toutes ces circonstances, on se lève un beau jour et il tient ce discours », dénonce Boubacar Seye.



Poursuivant, il soutient que l’heure n’est plus à sortir des communiqués, mais d’agir. « Nous devons nous imposer pour qu’on respecte la position des noires dans le monde. Cela fait mal que de tels propos sortent de l’Afrique. Nous devons saisir, le conseil de sécurité des nations unies, parce que cette déclaration menace la sécurité en Afrique, saisir le tribunal pénal international pour que cela ne se reproduise plus. On doit exiger des excuses officielles, s’il le faut même des sanctions. Cela va créer des effets dominos. L’Algérie a commencé à rassembler et à humilier des noires. Les états doivent savoir que ce qui nous lie avec des pays comme la Tunisie ce n’est pas de l’esclavage. Mais des relations bilatérales, raison pour laquelle ils doivent se lever pour sécuriser leur citoyen. Les choses sont graves, car les conséquences qui peuvent en découler sont énormes. Il faut incessamment que les gouvernements se lèvent », déplore-t-il.



Parmi les migrants subsahariens, la peur de l’expulsion ou d’une agression monte. Plusieurs d’entre eux ont raconté ne plus oser sortir de chez elles ou avoir été obligées de quitter leur logement. La Tunisie, qui compte quelque 12 millions d'habitants, abrite plus de 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. En réaction aux propos du président Saïed, la société civile tunisienne organise une manifestation contre le racisme samedi 25 février.