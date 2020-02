Propos sur la fraude de l’âge des joueurs Africains: Diomansy Kamara répond sèchement à Guirane Ndaw

Les propos de l’ancien international sénégalais, Guirane Ndaw, sur l’âge des joueurs africains ne sont pas du goût de Diomansy Karama, le consultant de Canal + Afrique. Et il a bien fait savoir son mécontentement sur sa page Facebook. «Le grand succès de l'ennemi de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux mêmes ...» Pyromane qui incendie sa propre maison !! Guirane Ndaw ... SHAME ON YOU ", s'est-il indigné.







L’ancien défenseur des "Lions", Guirane Ndaw avait, dans une interview accordée à une site de la place, laissé entendre que la diminution de l’âge des joueurs est une réalité.



"En Afrique, je ne dis même pas le Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité, qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. (…) Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeunes de 15 ans sont plus costauds que lui. (…) Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel », confiait-il.