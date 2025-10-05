Propos visant la communauté pulaar : la journaliste Ngoné Saliou convoquée à la Dsc ce lundi

La procédure, introduite par l'avocat Me Abou Alassane Diallo, a été officiellement enregistrée par le procureur de la République et confiée à la DSC pour instruction. Les représentants des plaignants ont déjà été entendus samedi, marquant une étape importante dans l'instruction de cette affaire .

Le Collectif, qui regroupe des organisations comme ARP Tabital Pulaagu Senegaal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF), reproche à la journaliste des faits "d'injures publiques, diffamation, insultes à caractère ethnique et incitation à la haine".

Les propos incriminés, tenus en wolof, visaient spécifiquement le groupe des « Diawando » au sein de la communauté pulaar. La journaliste les aurait décrits comme « des personnes ne connaissant pas l'hospitalité ».

La plainte s'appuie sur plusieurs articles du Code pénal sénégalais, dont les articles 248, 258, 261, 262 et 431-43, qui sanctionnent l'injure publique, la diffamation, l'insulte via un système informatique et les atteintes aux bonnes mœurs .

La chroniqueuse Ngoné Saliou Diop a été convoquée pour une audition ce lundi à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette convocation fait suite au dépôt d'une plainte contre elle par le Collectif pour la défense de la cohésion nationale, représentant la communauté pulaar, pour des propos tenus le 30 septembre 2025 sur la plateforme digitale Sans Limites .