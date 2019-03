Prostitution déguisée: des salons de massage de Sacré-Coeur et Yoff "nettoyés", plusieurs personnes arrêtées

Les hommes du commissaire El Hadji Cheikh Dramé de la Sûreté Urbaine de Dakar ont effectué une opération de nettoyage au cours de laquelle un réseau de "prostitution déguisée", dans plusieurs salons de massage, a été démantelé.

Le quotidien Tribune informe dans sa parution du jour les salons concernaient étaient sis aux quartiers Sacré-Cœur et Yoff où beaucoup de jeunes filles (K. D. Diallo, D. Coly, C. Tine, F. Bâ, N. F. Diaw et R. Diallo) et un homme (M, Bivagny) ont été arrêtés dans des appartements meublés. C'est la Brigade des mœurs et des mineurs de la Sûreté Urbaine qui a procédé à cette vaste opération de nettoyage.



Après avoir été entendus sur procès-verbal, les prévenus ont tous été écrouée. Et au terme du délai légal de garde-à-vue, ils ont tous (sauf C. Tine et D. Coly) été déférés au parquet, hier-lundi, auprès du Procureur. Ils sont poursuivis pour les faits d’incitation à la débauche, proxénétisme et diffusion d’images à caractère pornographique.