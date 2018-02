Protection de l’enfance : La Cape et la Crjs mettent en garde les journalistes contre…

Le traitement de sujets relatifs aux enfants doit obéir à certaines règles pour ne pas leur porter préjudice. Cependant, ces précautions ne sont pas prises en compte par certains spécialistes des médias. C’est le constat fait par Ramatoulaye Ndao Diouf, qui a présidé jeudi, la cérémonie de lancement et de diffusion du Guide sur l’éthique journalistique et les droits de l’enfant.



La coordonnatrice de la cellule d’appui à la protection de l’enfance (Cape) a en effet, déclaré qu’il n’est pas rare «de noter dans la pratique journalistique, surtout dans l’offre de contenus audiovisuels, des manquements comme le non-respect de la vie privée, de l’honneur et de l’intégrité physique des enfants, la diffusion d’images choquantes et indécentes mettant en scène des enfants et encourageant des contrevaleurs».



C’est d’ailleurs ce qui fait dire à Mme Diouf, par ailleurs Conseiller spécial du chef de l’Etat, que ce Guide est venu à son heure car mettant à la disposition des journalistes, un modus operandi qui leur permet de contribuer efficacement à protéger l’enfant. Avant d’informer de la disponibilité de la Cape à accompagner les journalistes dans cette mission.



Ces récriminations sont partagées par le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), Pape Thioro Ndiaye. Ce dernier soutient en effet que la structure qu’il dirige «a, depuis quelques années, constaté un abus sans précédent des droits des enfants par les medias. Les entreprises de presse, de tout bord, se donnent à cœur joie sur tous les sujets qui touchent l’enfant, en faisant fi de leur sensibilité et de leurs droits».



A l’en croire : «Cette attitude des professionnels de l’information relève d’une carence sérieuse de formation adéquate dans le domaine. Beaucoup de nos consœurs et confrères ignorent les conséquences désastreuses d’une publication non maîtrisée sur la psychologie non seulement du jeune public, mais surtout sur l’enfant qui fait l’objet de reportage».



C’est d’ailleurs la raison de son appel pour que des séances de renforcement de capacité soient organisées dans toutes les régions du Sénégal, afin d’en faire bénéficier aux correspondants régionaux.



La cérémonie de lancement a été organisée par la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE) du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance, en partenariat avec l’UNICEF et la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal.