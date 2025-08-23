Protection de l’environnement : vers l’instauration d’une journée nationale dédiée au reboisement

L’Union nationale des exploitants forestiers du Sénégal veut inscrire le reboisement au cœur de ses priorités. Son secrétaire général, Mamadou Salif Mballo, a annoncé, lors d’une journée de reboisement organisée dans une ferme du village de Salamata département de Kolda (sud), qu’une Journée nationale des exploitants forestiers pourrait bientôt voir le jour, exclusivement consacrée à la plantation d’arbres.



Avec l’appui de la brigade forestière de Dabo, les exploitants ont mené une vaste opération de mise en terre de plants dans cette zone. Une manière pour eux de répondre à l’urgence écologique et de réaffirmer leur rôle dans la préservation du couvert végétal.



« Si nous voulons continuer à exercer notre métier demain, il faut planter intensivement et sans arrêt partout », a lancé Mamadou Salif Mballo à ses membres, insistant sur la nécessité de conjuguer exploitation et régénération.



L’initiative intervient dans un contexte où la déforestation et la dégradation des sols menacent sérieusement l’équilibre environnemental en Casamance et dans d’autres régions du pays. Pour Mballo, l’engagement collectif des exploitants forestiers dans le reboisement constitue un levier essentiel pour assurer la durabilité de leur profession tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.

