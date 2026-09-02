Le Premier ministre Alhaminou Lô ordonne le paiement prioritaire des arriérés aux TPE et PME avant fin 2026

En Conseil des ministres, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô a invité le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan à veiller au dépôt, dans les plus brefs délais, à l’Assemblée nationale, de la Loi de Finances rectificative 2026, tenant compte de l’accord technique avec les services du Fonds.



De même, il lui a demandé de soumettre, au cours de la semaine, á l’approbation du Président de la République, les résultats de l’audit sur les arriérés intérieurs, en vue du démarrage de leur paiement avant la fin l’année 2026, en priorisant les créances des TPE, PME et PMI.



En outre, le chef du Gouvernement a instruit le ministre chargé des Finances, en relation avec ses collègues, de veiller à la finalisation et à l’examen du projet de Loi de Finances Initiale 2027, par le Conseil des ministres, au plus tard le 30 septembre 2026.



Enfin, au regard de l’urgence attachée à la relance du secteur de la construction, le Premier Ministre a demandé aux Ministres chargés de l’Urbanisme, des Finances et de l’Intérieur de prendre les dispositions appropriées ; celles-ci en vue de la prise des actes réglementaires relatifs aux recommandations du Comité de Suivi des audits fonciers portant sur le réaménagement et la restructuration de certains lotissements dans les zones de Dakar et de Thiès.