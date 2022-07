Des publications sur les réseaux sociaux de fausses ‘’Unes’’ du journal L’Observateur, ont été enregistrées ces derniers jours sur Facebook.



Dans un communiqué signé par le directeur de publication dudit journal, le Groupe futurs médias à annoncé une plainte auprès du procureur de la République.



« Nous avons constaté depuis quelque temps un détournement de la Une de l’Observateur, via les réseaux sociaux, à des fins de propagande politique ou d’attaques contre l’Etat, ses institutions et les personnes qui les incarnent. Le Groupe Futurs médias se réserve toutefois le droit de poursuivre toute personne impliquée dans cette entreprise dangereuse, à l’encontre des lois et règlements du pays, qui menace la cohésion sociale et la démocratie », lit-on dans ledit communiqué



Qui conclut: « Une plainte sera déposée auprès du procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête ».