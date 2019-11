Publication des rapports de l’Armp: une grosse curiosité découverte par les auditeurs à la Mairie de Dakar Plateau

L’exploitation issue des audits de l'Armp a permis de découvrir une délinquance dans la procédure de passation des marchés publics. En fouillant la gestion 2017 de la mairie de Dakar Plateau, les auditeurs ont découvert une grosse curiosité. En effet, le marché pour la réhabilitation de la salle de délibération de la commune a été attribué pour 60,3 millions de F CFA à Burotic diffusion. Or, la qualification mentionnée dans le Dossier d’appel d’offres (Dao) renvoie à une entreprise de Génie civile. Ce qui n’est manifestement pas le domaine d’intervention du Burotic diffusion qui est plutôt spécialisée dans la vente de matériels et consommables bureautiques.



Il ressort d’ailleurs de la visite de la salle de délibération que cette acquisition correspond plus à un marché de fournitures qu’à un marché de travaux, mais avec un volet aménagement marginal comparé à la valeur des fournitures. Pire, la commission des marchés a été convoquée deux jours avant la tenu de la séance d’ouverture des plis en violation du Code.