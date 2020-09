Publication des résultats par Sms: le Directeur de l’Office du baccalauréat reconnaît des dysfonctionnements

Les épreuves du second tour pour le baccalauréat général, vont débuter ce jeudi 10 septembre. Pour les séries S et L, et pour les candidats qui font les séries techniques, ils sont convoqués demain jeudi. D’après le Directeur de l’Office du baccalauréat, Socé Nidaye, les premiers résultats sont satisfaisants. Et même meilleurs que ceux de l’année dernière. Toutefois, il reconnaît qu’il y a des dysfonctionnements dans le mode de publication des résultats. Il annonce des correctifs.



« De manière générale, on peut dire que les résultats sont meilleurs que, par le passé. Maintenant, il faudra attendre pour avoir des chiffres précis par rapport à ça », a déclaré Socé Nidayesur les ondes de i-Radio.



Sur les manquements notés au déroulement un peu particulier, Socé Nidaye annonce des correctifs. « Les difficultés, il ne peut pas manquer. Parce que dans toute organisation, il y a des défis. Mais nous pouvons dire qu’on a pu bien organiser malgré ces difficultés. Pour le second tour, on va recouvrir. C’est beaucoup plus léger que le premier tour. Ça va concerner un tiers des candidats », dit-il.



Selon lui, publier les résultats par Sms pour éviter les rassemblements dans les centres d’examen, comporte des limites certes, mais qu’il faut parfaire à l’avenir, livre i-Radio.