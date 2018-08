Publication sur les réseaux sociaux des résultats provisoires du 1er tour du scrutin présidentiel : Le Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation dément

Le Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation confirme n’avoir diffusé aucune information allant dans le sens de la proclamation des résultats provisoires du 1er tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu le 29 juillet 2018. Selon le communiqué qui nous est parvenu de la seule autorité compétente à se prononcer sur cette affaire (ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation), de fausses informations auraient circulé sur les réseaux sociaux faisant croire à l’opinion nationale et internationale la diffusion des résultats provisoires en provenance dudit ministère et de la CENI.



A ce titre, conformément à l’article 156 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée portant Loi électorale, le ministre chargé de l’Administration territoriale totalise les résultats de procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (05) jours qui suivent la date du scrutin. Il est assisté d’une Commission nationale de centralisation composée de représentants du Ministère de l’Administration territoriale et de ceux des candidats en lice.



Au moment où nous mettons sous presse, cette commission poursuit ses travaux au Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation. C’est pourquoi, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation dément catégoriquement ces allégations de diffusion de résultats sur les réseaux sociaux.