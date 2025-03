Publicité d’Orange Sénégal: Une communication inintelligente qui heurte ( Par Babou Biram Faye)

Une récente publicité d’Orange Sénégal suscite une vive indignation au sein de la communauté Sérère. L’offre promotionnelle, libellée en ces termes : "Anii serere yiiii ! 1 pain OFFERT pour tout achat d’au moins 450F par Orange Money à la Brioche Dorée pendant le Ramadan", a provoqué une réaction immédiate du mouvement des étudiants Sérères de l’UCAD, "NDEEF-LENG". Dans un communiqué officiel, ils dénoncent une appropriation culturelle maladroite et une instrumentalisation du cousinage à plaisanterie à des fins purement commerciales.



Une atteinte à l’identité culturelle Sérère



Dans leur communiqué, les étudiants rappellent que le cousinage à plaisanterie, bien ancré dans la culture sénégalaise, repose sur des relations historiques et des codes sociaux bien définis entre groupes ethniques. Ils estiment qu’Orange Sénégal fait un usage erroné et inapproprié de cette tradition pour vendre un produit, sans en saisir le véritable sens.



L’association de la communauté Sérère à la consommation de pain est également jugée réductrice. Historiquement, l’alimentation Sérère repose principalement sur le mil, avec des plats emblématiques comme le "Thiéré", le "laax" ou encore le "ngourbane". Dès lors, pourquoi avoir spécifiquement ciblé les Sérères dans cette campagne publicitaire alors que le pain n’est pas un élément central de leur alimentation ?



Une approche jugée caricaturale et stigmatisante



Pour les membres du mouvement NDEEF-LENG, cette publicité révèle une méconnaissance du patrimoine culturel sénégalais et un manque de considération pour la diversité des peuples du pays. "Le Sénégal est un pays riche de ses différentes cultures et traditions. Une grande entreprise se doit de faire preuve de responsabilité sociale et d’éviter tout message pouvant heurter ou stigmatiser une communauté", souligne le communiqué.



Les étudiants exigent ainsi : Le retrait immédiat de cette offre promotionnelle et de toute communication associée. Des excuses publiques de la part d’Orange Sénégal à la communauté Sérère et aux Sénégalais en général. Une prise de conscience des entreprises sur la nécessité d’un marketing respectueux et inclusif, valorisant la diversité culturelle du pays sans l’instrumentaliser à des fins mercantiles.



Un appel à une communication plus responsable



Cette polémique met en lumière une question plus large : l’importance pour les entreprises évoluant au Sénégal de s’entourer d’experts (historiens, sociologues, spécialistes culturels) avant de s’engager sur des sujets sensibles.



Orange Sénégal n’a pas encore officiellement réagi à cette affaire. Cependant, la mobilisation autour de cette publicité montre à quel point les questions culturelles restent fondamentales dans le débat public sénégalais. L’entreprise saura-t-elle rectifier le tir ? Affaire à suivre.



Babou Biram Faye