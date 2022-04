Qatar 2022: La Fifa dévoile la chanson officielle de la Coupe du monde

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022



La FIFA vient de publier sur son site le premier single en vue de la compétition phare du football mondial. Intitulé Hayya Hayya (Better Together), est un morceau aux influences R&B et reggae, interprété par Trinidad Cardona, Davido et Aisha. Le tube occupera une place centrale ce vendredi à l’occasion du tirage au sort final.La FIFA poursuit le déploiement de sa stratégie FIFA Sound, dévoilée début 2021, à travers laquelle elle aspire à toucher un public international grâce à l’union du football et de la musique. Le single est disponible sur différentes plateformes et la vidéo officielle est diffusée en avant-première sur la chaîne Youtube de la FIFA.Cette stratégie de divertissement a pour but de nouer des liens innovants et tangibles entre les amoureux de football, les amateurs de musique, les joueurs et les artistes autour du sport et de leurs chansons favorites, a fait l'instance dirigeante sur son site officiel.L’association entre la jeune star américaine Trinidad Cardona, le phénomène de l’afrobeat Davido et la sensation qatarienne Aisha permet de mélanger plusieurs genres et de rendre au mieux l’esprit de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que de la stratégie FIFA Sound. « Réunissant des voix issues des Amériques, de l’Afrique et du Moyen-Orient, cette chanson symbolise la façon dont la musique et le football peuvent rassembler le monde », a déclaré Kay Madati, directeur Commercial de la FIFA. « Dans le cadre de la nouvelle stratégie musicale de la FIFA, la bande son comprendra plusieurs morceaux qui plongeront les supporters dans l’ambiance de la Coupe du Monde comme jamais auparavant. »