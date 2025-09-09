Qatar : l’Association des Sénégalais appelle à calme et vigilance après les explosions à Doha

Suite aux explosions survenues ce mardi 9 septembre 2025 à Doha, attribuées à une frappe israélienne visant des responsables du Hamas, l’Association des Sénégalais du Qatar, par le biais de son Bureau, rappelle l’ensemble de la communauté sénégalaise à rester calme, vigilant et solidaire.



Dans un communiqué, la Cellule de communication rappelle « qu’à ce stade, aucun membre de notre communauté n’a été signalé comme directement touché, mais nous restons attentifs à toute évolution ».



Elle invite également : « Si vous connaissez quelqu’un en détresse ou ayant besoin d’assistance, merci de le signaler immédiatement à un membre du Bureau de l’Association ou de contacter l’Ambassade du Sénégal à Doha. Restons unis et prudents ».

