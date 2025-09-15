Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Qualif CAN U17 : Le Sénégal placé dans le groupe B du tournoi UFOA-A avec Sierra Leone, Mauritanie et Guinée



Qualif CAN U17 : Le Sénégal placé dans le groupe B du tournoi UFOA-A avec Sierra Leone, Mauritanie et Guinée
L’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) a procédé, ce lundi 15 septembre 2025, à Bamako, au tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone pour la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2026 au Maroc.
 
Le Sénégal a hérité du groupe B, aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée.
 
La compétition se tiendra du 5 au 18 octobre dans la capitale malienne et réunira huit sélections, toutes en quête d’une des deux places qualificatives pour la CAN U17 :
 
Groupe A : Mali, Libéria, Gambie, Guinée-Bissau
 
Groupe B : Sénégal, Sierra Leone, Mauritanie, Guinée
 
Les enjeux sont de taille : seuls les deux finalistes décrocheront leur billet pour la phase finale au Maroc. Une véritable bataille s’annonce donc entre les cadets de la zone UFOA-A pour s’offrir une place sur la scène continentale.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 15 Septembre 2025 - 20:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter