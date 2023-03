Qualification CAN U23 : le Sénégal avec de nombreux expatriés

Le sélectionneur du Sénégal U23, Demba Mbaye, a publié une liste de 25 joueurs dominée par des expatriés pour la double confrontation avec le Mali dans le cadre des barrages à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, prévue au Maroc en juin prochain.



Les locaux sont au nombre de quatre : le portier Landing Badji (As Pikine), les défenseurs Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot) et Mamadou Sané (Guédiawaye FC) et le milieu de terrain Djibril Diarra (Génération Foot).



La grosse surprise est l’absence de Lamine Camara. Le champion d’Afrique au CHAN et meilleur joueur de la dernière CAN U20, dont il est également vainqueur.



En revanche, son compère du milieu chez les U20, Pape Demba Diop, va découvrir les U23. Il y a des renforts de taille avec Alpha Dionkou du FC Barcelone et Abdallah Sima.



Le match aller est prévu mercredi 22 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le retour aura lieu le 28 mars 2023 à Bamako. Le regroupement des « Lions » démarre dimanche à Toubab Dialaw.



La liste des 25 joueurs convoqués