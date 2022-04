Qualification à la Coupe du Monde: après la Fifa, le président de la Caf félicite le Sénégal

Patrice Motsepe, président de la CAF, a adressé ses félicitations à Me Augustin Senghor, suite à la qualification à la Coupe du monde 2022, dans une note adressée à l’instance faîtière du football sénégalais.



«Mon cher frère Augustin, félicitations à vous, à la Fédération sénégalaise de football, aux « Lions » de la Teranga, leur équipe technique, ainsi qu’au Peuple sénégalais pour votre qualification bien méritée à la Coupe du monde Qatar 2022», a écrit Patrice Motsepe.



Avant de poursuivre : «Félicitations également à Son Excellence, le Président Macky Sall, qui est un passionné de football. Je suis extrêmement fier de votre travail rigoureux et de votre leadership, et je suis convaincu que les « Lions » de la Teranga représenteront le Peuple sénégalais et le continent africain avec distinction lors de la Coupe du monde Qatar 2022».



Le dirigeant sud-africain d’ajouter : «La Caf est disposée à vous donner, à vous et aux Lions de la Teranga (hospitalité), toute l’assistance et le soutien qu’elle peut apporter en préparation de la Coupe du monde Qatar 2022. Je vous souhaite une fois de plus, à vous et aux « Lions » de la Teranga, tout le meilleur».



Pour rappel, les hommes de Cissé partagent le groupe A avec le pays hôte, le Qatar, l’Equateur et les Pays-Bas. Les « Oranges » seront les premiers adversaires des champions d’Afrique, en match d’ouverture, le 21 novembre 2022.