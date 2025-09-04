Qualifications Mondial 2026 : Pape Thiaw confiant avant le match du Sénégal contre le Soudan

À la veille du match contre le Soudan pour la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des « Lions », Pape Thiaw, a animé sa conférence de presse d’avant-match, revenant sur l’état d’esprit de son groupe et la situation des joueurs blessés ou récemment rétablis.





« On s’est bien préparé. Même si on a eu des joueurs qui sont arrivés un peu en retard, on a récupéré quasiment tout le groupe et, maintenant, on est au complet et prêt à faire un grand match. Édouard Mendy a participé à l’entraînement à huis clos (mercredi), il est apte, il est à ma disposition. Après, vous verrez s’il sera titulaire. Pape Matar Sarr est également avec le groupe. Il n’a pas pu faire la séance de mardi parce qu’il était un peu grippé. Tout le groupe est à ma disposition et on va essayer de trouver le meilleur onze possible », a confié le technicien sénégalais



Concernant le Soudan, futur adversaire des « Lions », Pape Thiaw a souligné la qualité du travail accompli par ses joueurs.



« Je profite de l’occasion pour féliciter publiquement Souleymane Diallo, sélectionneur de l’équipe locale. Ils ont fait un excellent tournoi, avec son staff et les joueurs. Ils ont fait un excellent travail. Concernant le Soudan, on sait que c’est une équipe qui ne change pas beaucoup. Ils ont un jeu direct, ils jouent les deuxièmes ballons et sont très fort en transition. Mais on a bien travaillé pour essayer d’imposer notre jeu, surtout qu’on est sur notre terrain », a-t-il dit.



Interrogé sur le match contre la RD Congo, Pape Thiaw dit se concentrer sur le son adversaire de ce vendredi.



«Moi, je ne fais pas partie de ceux-là, mes joueurs non plus. Pour nous, le plus important, c’est le match de demain face au Soudan. On va d’abord se focaliser sur ce match. On sait qu’on joue contre le Soudan, une belle équipe qui a ses armes et qui a gardé cette première place pendant longtemps. C’est un concurrent important. Ce qu’on doit faire, c’est de gagner d’abord ce match à domicile avant de penser à l’autre », a-t-il fait savoir aux journalistes.