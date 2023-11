Qualifications Mondial 2026 : l’Argentine enfonce le Brésil dans la crise

Choc au sommet en Amérique du Sud, ce Brésil - Argentine tenait toutes ses promesses. Retardé et marqué par la violence, ce match a finalement débouché sur une victoire des visiteurs en fin de rencontre via Nicolas Otamendi (1-0).



La sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone CONMEBOL offrait un duel de haut vol entre le Brésil et l’Argentine. A domicile, les Auriverdes étaient en méforme avec trois matches de suite sans victoire. Dans une meilleure dynamique, l’Albiceleste restait néanmoins aussi sur une défaite face à l’Uruguay (2-0).



Pour ce match, le Brésil optait pour un 4-4-2 avec une charnière Marquinhos - Gabriel Magalhães. Au milieu, Bruno Guimarães et André formaient le double pivot derrière un quatuor composé de Raphinha, Gabriel Martinelli, Rodrygo Goes et Gabriel Jesus.



L’Argentine s’articulait en 4-4-2 losange où Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Giovani Lo Celso composaient l’entrejeu. Devant, Lionel Messi et Julian Alvarez étaient associés.

Marquée par des affrontements avant le coup d’envoi qui ont retardé le coup de sifflet de trente minutes, cette rencontre a conservé le thème de la soirée : la bagarre. Hachée, violente et agressive, cette opposition a mis du temps à se lancer. Sur un coup franc lointain, Lionel Messi trouvait Nicolas Otamendi, mais cela ne donnait rien (9e).



À part cela, c’était bien le Brésil qui dominait grâce à un pressing très haut et très agressif. Raphinha lançait une première banderille (30e) et se distinguait encore sur coup franc (38e). Le Brésil tentait d’aller chercher l’avantage avant la pause, mais les tentatives de Marquinhos (39e) et surtout Gabriel Martinelli (44e) ne parvenaient pas à forcer le verrou adverse.



L’Uruguay suit le rythme, la Colombie et l’Équateur assurent

Au retour des vestiaires, le spectacle était plus plaisant. Le Brésil continue de montrer tout son talent avec ses ailiers remuants. Raphinha (55e) et Gabriel Martinelli (58e) étaient d’ailleurs proches de marquer. Finalement, sur un corner botté par Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi surgissait avec sa cape de héros pour délivrer l’Albiceleste d’un coup de casque (1-0, 63e). Totalement sonné, le Brésil passait même proche d’un but casquette (67e). La situation n’a cessé d’empirer au fil des minutes pour les Auriverdes qui ont laissé échapper ce match.



Entré en jeu, Joelinton est d’ailleurs sorti exclu au bout de 10 minutes (82e) suite à un coup de sang sur Rodrigo De Paul. Incapable de réagir, le Brésil s’incline 1-0 contre une sélection argentine qui renforce son statut de leader. Avec une troisième défaite d’affilée, les Auriverdes se retrouvent sixièmes avec seulement deux points d’avance sur le Paraguay qui est barragiste.



Dans les autres rencontres de la soirée, l’Uruguay a déroulé face à la Bolivie. Portée par un doublé de Darwin Nunez (15e et 71e) et un but contre son camp de Gabriel Villamil (39e), la Celeste s’est imposé 3-0 et reste à deux points de l’Argentine dans la zone de qualification sud-américaine. Troisième, la Colombie suit avec 12 points.



À défaut d’être brillants, les Cafateros ont fait le travail au Paraguay suite à un penalty transformé par Raffael Borré (11e) pour s’imposer 1-0. De son côté, l’Équateur arrive à la cinquième place et creuse l’écart avec le Chili. En s’imposant 1-0 via un but d’Ángel Mena, les coéquipiers de Moisés Caicedo prennent trois points d’avance sur leur adversaire du soir.



Enfin, dans l’autre rencontre, le Pérou et le Venezuela se sont tenus en respect (1-1). Les Péruviens n’ont toujours pas gagné dans ces qualifications.



Les résultats de la soirée



Paraguay 0-1 Colombie



Equateur 1-0 Chili



Uruguay 3-0 Bolivie



Brésil 0-1 Argentine



Pérou 1-1 Venezuela





Footmercato