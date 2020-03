Qualifiée de majeure par son présumé "violeur", Dieyna Baldé a publié son extrait de naissance

Qualifiée de majeure par son présumé « violeur », Mamadou Diop, Dieyna Baldé a publié son extrait de naissance et une photo d’elle qui daterait de 2008. Dans le but de pour prouver qu’elle était mineure au moment où elle a contracté une grossesse dont l’auteur serait M. Diop.



En effet, selon Me Clédor Ciré Ly, avocat de la plaignante, « Djeynaba Baldé est mineure et est née le 20 février 2003 ». Néanmoins, c’est en 2011 que sa naissance a été déclarée au tribunal régional de la capitale du Fouladou.





Des informations remises en cause par Mamadou Diop et ses conseils qui estiment que « la fille a plus de 20 ans »



Si Mamadou Diop parvient à prouver la majorité de Djeyna, il pourrait voir tomber les principales accusations qui ont motivé sa garde à vue. A savoir le détournement de mineure et les viols répétés ayant entraîné une grossesse.