Qualifs Afrobasket 2025 : le Sénégal affronte le Rwanda ce vendredi

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal entame ce vendredi sa campagne dans le groupe C des éliminatoires de l’AfroBasket masculin 2025. Les "Lions" affrontent le Rwanda à la Dakar Arena à partir de 18 heures.



Ce match marque la sixième confrontation entre les deux équipes toutes compétitions confondues, mais leur première en éliminatoires de l’AfroBasket. Le Sénégal a remporté quatre des cinq précédents affrontements.



Le sélectionneur Desagana Diop retrouvera sur le banc rwandais Cheikh Sarr, ancien entraîneur des "Lions" et actuel coach des sélections masculine et féminine du Rwanda.



La dernière rencontre entre les deux nations remonte à 2019 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où le Sénégal s'était imposé lors des deux manches (94-89 et 81-41).



Les hommes de Desagana Diop visent trois victoires lors de cette fenêtre pour se rapprocher de la qualification et aborder plus sereinement la suite des éliminatoires en février.



Dans l’autre match du groupe C, le Cameroun affrontera le Gabon à 21 heures. Du côté du groupe A, la journée débutera avec Soudan du Sud - Maroc à 12 heures, suivi de RD Congo - Mali à 15 heures.