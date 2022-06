Qualifs CAN 2023 : l'Algérie fait le travail face à l'Ouganda, le Sénégal et le Mali en balade

Cette domination étaient concrétisée par la tête de Belaïli, qui frôlait le cadre adverse (9e). Néanmoins, les Grues tenaient bien en place défensivement avant de craquer sur un coup franc remis par Slimani dans la surface de but et suivi par Mandi pour l'ouverture du score des Verts (1-0). Si l'Algérie semblait gérer le rythme de la rencontre, Aucho provoquait la faute de Ghezzal dans la surface, synonyme de penalty pour les visiteurs, mais Miya butait sur Zeghba (37e). Au retour des vestiaires, les Verts devaient attendre la 80e minute pour assister au but du break grâce à Belaïli, auteur d'un beau numéro devant la surface avant de tromper Lukwego.

Le Sénégal et le Mali se baladent

Dans les autres matches de la soirée, le Sénégal ne faisait qu'une bouchée du Bénon grâce à un Sadio Mané en feu. Grâce à son triplé inscrit en moins d'une heure de jeu, le numéro 10 des Lions et de Liverpool devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection devant Henri Camara. Les Ecureuils réduisaient la marque en fin de match grâce à Olaitan (88e). Une victoire qui permet aux joueurs d'Aliou Cissé de prendre la première place du groupe L, profitant du nul entre le Rwanda et le Mozambique.

Le Mali se baladait également chez lui, cette fois-ci face au Congo-Brazzaville. L'attaquant du Stade de Reims El-Bilal Touré se distinguait d'un doublé en première période, aggravant le score avec les buts de M. Camara et K. Coulibaly. De quoi passer devant la Gambie, vainqueure du Soudan du Sud plus tôt dans la journée. Enfin, la Mauritanie s'imposait largement face au Soudan grâce à son attaquant A. Kamara, auteur d'un doublé avant la fin de la première demi-heure. Les favoris n'ont pas fait faux bond dans cette première journée de qualifications...

Les résultats des matches de 21 heures

Algérie 2-0 Ouganda : Mandi (28e), Belaïli (80e)

Mali 4-0 Congo : Camara (1e), Touré (11e, 40e), Coulibaly (44e)

Mauritanie 3-0 : Kamara (27e, 30e), Mahmoud (77e)

Sénégal 3-1 Bénin : Mané (12e, 22e, 60e) / Olaitan (88e)

Pour son premier match dans ces éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire, l'Algérie recevait l'Ouganda afin de commencer au mieux ce rassemblement de juin. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi a décidé de faire confiance à Touba dans sa défense à 3, tandis que Belaïli et Ghezzal accompagnent Slimani en attaque. Quant à son adversaire, Milutin Sredojević titularisait Miya devant aux côtés d'Okello dans son 4-4-2. Dès le début de la première période, les Fennecs, poussés par leurs supporters bien présents au stade du 5 juillet 1962 à Alger, poussaient pour tenter de trouver la faille dans le dernier tiers.